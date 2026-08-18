Разведка раскрыла, по каким объектам РФ будет бить осенью и зимой

Этой осенью и зимой Россия снова будет бить по энергетике, воде и газу Украины, а для атак на опоры электросетей оккупанты разработали специальный дрон.
Об этом говорится винтервью РБК-Украина заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого.
По данным военной разведки, набор целей в России остается неизменным. Это оборонно-промышленный комплекс, военные объекты, энергетика, логистическая система и автозаправочные станции.
В то же время оккупанты бьют не только по военным целям, но и по гражданской инфраструктуре. Наибольшее беспокойство вызывает подготовка к зиме - именно тогда Украина самая уязвимая.
Зимой главной мишенью может стать электроэнергия и отопление. Разведка предупреждает, что именно эти сферы могут оказаться под ударом в первую очередь.
"Например, не так давно россияне разработали беспилотник, который предназначен для поражения электроопор - ЛЭП. В его крыльях заложен взрывной элемент, способный перерезать металл", - сказал Скибицкий.
По словам Скибицкого, "объекты останутся теми же".
Свои выводы украинская разведка делает на основе анализа разведывательной деятельности противника на территории страны. Для этого используются и космические аппараты.
Спутники следят за объектами критической инфраструктуры по всей Украине, что позволяет заранее фиксировать подготовку россиян к новым ударам.
Риски касаются не только электроэнергии. Вице-премьер-министр Украины Денис Шмигаль ранее предупреждал об угрозах для водоснабжения - и эта опасность остается актуальной.
"Кроме того, под угрозой осенью - зимой снова может оказаться наша газотранспортная система и добыча газа в Полтавской и Харьковской областях, которые противник уже атаковал раньше", - добавил он.
Тем временем атаки на газовую инфраструктуру уже продолжаются. По данным компании, только за прошлую неделю оккупанты 13 раз атаковали объекты "Нафтогаза", а всего в этом году таких ударов было уже 293.
Из-за повреждения часть добычи потеряна, а отдельные мощности остановлены.
Несмотря на это, по состоянию на середину августа в подземных хранилищах Украины уже накоплено более 13 миллиардов кубометров газа - это больше минимального государственного ориентира для начала отопительного сезона.
Напомним, накануне в сети распространилось заявление офицера ВСУ о возможных двухнедельных "локдаунах" из-за отключения света в Киеве, Одессе и Харькове этой зимой.
Впрочем, в Центре противодействия дезинформации эту информацию опровергли, назвав ее личным мнением отдельного человека, а не официальным прогнозом.
В ведомстве призвали украинцев не поддаваться панике и напомнили, что последние локдауны в стране фиксировались еще во время пандемии коронавируса.