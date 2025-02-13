Розвідка розкрила, як росіяни зірвали ротацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Російські окупанти відправили штурмовиків атакувати позиції Сил оборони України у день ротації МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Це зірвало плани щодо ротації експертів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

Ротація спостерігачів МАГАТЕ мала відбутися 12 лютого. Цього дня вранці штурмові групи російської армії в районі села Кам’янське Запорізької області у кількості 13 загарбників атакували позиції Сил оборони України.

На штурми РФ направила солдатів зі 135 мотострілецького штурмового полку 19 мотострілецької дивізії 58 армії південного військового округу ЗС РФ. Штурмові дії ворога зірвали ротацію представників МАГАТЕ.



"Спроба штурму з боку російських окупантів фактично зірвала міжнародні домовленості про ротацію технічних експертів МАГАТЕ на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС - їхній запланований маршрут пролягав у вказаному районі", - зазначає ГУР.

Розвідка наголошує, що внаслідок ворожих штурмів втрат бойових позицій не було допущено.