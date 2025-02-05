МАГАТЕ відклало ротацію місії на ЗАЕС через відсутність гарантій безпеки від РФ

МАГАТЕ відклало ротацію своєї місії на окупованій Запорізькій АЕС. Це пов'язано з відсутністю гарантій безпеки з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

"Кремль не вперше використовує шантаж як інструмент залякування міжнародних експертів і підриву їхньої незалежності. Наприклад, під час однієї з попередніх ротацій Росія завдала удару дроном по машині МАГАТЕ", - заявили в МЗС.

Там вважають, що Росія має мінімум дві причини тиснути на незалежність МАГАТЕ. Перша - силою нав’язати міжнародне визнання незаконної окупації української АЕС. Друга - маніпулювання оперативною ситуацією в районі навколо станції.

"Україна високо оцінює роботу МАГАТЕ в безпрецедентних безпекових умовах. Ми не дозволимо Росії підірвати незалежність і неупередженість Агентства для досягнення своїх злочинних цілей. Ми закликаємо міжнародне співтовариство твердо підтримувати МАГАТЕ та рішуче засудити безпрецедентний тиск, який держава-агресор продовжує чинити на його керівництво", - сказано у повідомлені.

Окупація ЗАЕС

Нагадаємо, Запорізька АЕС є найбільшою атомною станцією Європи. Вона перебуває під контролем російських окупантів з березня 2022-го. Росіяни створюють загрозу для ядерної безпеки України, континенту та всього світу. МАГАТЕ, своєю чергою, продовжує закликати Росію до демілітаризації території станції.

Відомо, що ворог розташовує на ЗАЕС військову техніку та боєприпаси. Зокрема окупанти навіть проводять "навчання" на території станції.

Нагадаємо, у грудні минулого року безпілотник влучив у службовий автомобіль місії міжнародного агентства з атомної енергії. Вони прямували до тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.