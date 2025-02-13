Разведка раскрыла, как россияне сорвали ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Российские оккупанты отправили штурмовиков атаковать позиции Сил обороны Украины в день ротации МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Это сорвало планы по ротации экспертов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.
Ротация наблюдателей МАГАТЭ должна была состояться 12 февраля. В этот день утром штурмовые группы российской армии в районе села Каменское Запорожской области в количестве 13 захватчиков атаковали позиции Сил обороны Украины.
На штурмы РФ направила солдат из 135 мотострелкового штурмового полка 19 мотострелковой дивизии 58 армии южного военного округа ВС РФ. Штурмовые действия врага сорвали ротацию представителей МАГАТЭ.
"Попытка штурма со стороны российских оккупантов фактически сорвала международные договоренности о ротации технических экспертов МАГАТЭ на временно захваченной Запорожской АЭС - их запланированный маршрут пролегал в указанном районе", - отмечает ГУР.
Разведка отмечает, что в результате вражеских штурмов потерь боевых позиций не было допущено.
Напомним, в среду, 12 февраля, Министерство иностранных дел Украины сообщило, что россияне в очередной раз сорвали ротацию экспертов МАГАТЭ на оккупированную Запорожскую АЭС.
Спикер МИД заявил, что Москва пытается подорвать авторитет МАГАТЭ и создать условия, при которых независимый надзор станет невозможным. Украина призвала поддержать Агентство.
Добавим, что на прошлой неделе МАГАТЭ тоже отложило ротацию миссии на Запорожскую АЭС из-за отсутствия гарантий безопасности от России.
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