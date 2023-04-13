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Розвідка попередньо дізналася, хто стратив українського військового, - Лубінець

Фото: омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українська розвідка, ймовірно, встановила особи тих, хто жорстоко стратив військового, який потрапив у полон до росіян. Більше того, відомо, де сталася трагедія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця в ефірі "Радіо Свобода".

"У мене вчора було спілкування з нашими розвідувальними органами. За їхніми припущеннями, вони приблизно знають, хто це зробив, в якій місцевості, і хто безпосередньо в цьому брав участь, в тому числі, хто безпосередньо був виконавцем", - заявив омбудсмен.

На питання про те, чи причетні до страти українського військового найманці ПВК "Вагнера", він не відповів.

"Це вже деталі, які я публічно не можу розповсюджувати. Але можу сказати, що, на мій погляд, наша розвідка спрацювала максимально ефективно", - наголосив Лубінець.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилося відео жорстокої страти росіянами українського військового, де окупанти обезголовлюють полоненого.

СБУ розпочала розслідування жорстоко вбивства українця, а Міноборони заявило, що особу страченого полоненого встановлюють.

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