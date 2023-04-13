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Разведка предварительно узнала, кто казнил украинского военного, - Лубинец

Фото: омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинская разведка, вероятно, установила личности тех, кто жестоко казнил военного, попавшего в плен к россиянам. Более того, известно, где произошла трагедия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире Радио Свобода.

"У меня вчера было общение с нашими разведывательными органами. По их предположениям, они примерно знают, кто это сделал, в какой местности, и кто непосредственно в этом участвовал, в том числе, кто был непосредственно исполнителем", - заявил омбудсмен.

На вопрос о том, причастны ли к казни украинского военного наемники ЧВК "Вагнера", он не ответил.

"Это уже детали, которые я публично не могу распространять. Но могу сказать, что, по моему мнению, наша разведка сработала максимально эффективно", - подчеркнул Лубинец.

Напомним, недавно в сети появилось видео жестокой казни россиянами украинского военного, где оккупанты обезглавливают пленного.

СБУ начала расследование жестоко убийства украинца, а Минобороны заявило, что личность казненного пленного устанавливают.

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