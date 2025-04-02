Розвідка попередила про спроби Кремля "підірвати" Україну зсередини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Як зазначають у розвідці, головна мета такої діяльності росіян - ліквідувати українську державність не на полі бою, а в "головах людей". Мова про делегітимізацію української влади, знецінення демократичних інституцій та нав’язування зовнішнього політичного сценарію з ознаками контрольованої капітуляції.

Цю операцію проводять низка російських спецслужб - ФСБ, СВР, ГУ ГШ, а керує ними адміністрація російського диктатора Володимира Путіна.

Під виглядом "миротворчих ініціатив" і "аналітичного дискурсу" українському та міжнародному суспільству нав’язується думка про:

нібито втрату легітимності українською владою через непроведення виборів під час воєнного стану;

потребу в "тимчасовій адміністрації" під егідою ООН, США, ЄС або навіть у "форматі четвірки" з РФ;

неможливість укладення Росією мирної угоди з українською владою, що, за задумом ворога, має стати casus belli для зміни політичного курсу.

Такі наративи є не просто дезінформацією, а елементом спецоперації з примусу України до політичної капітуляції під виглядом «мирного врегулювання».

Операція проводиться через деякі західні або "нейтральні" медіа, які виступають як проксі для російських тез.

Серед них:

Magyar Nemzet, Magyar Hirlap, Pesti Srácok (Угорщина): просувають ідеї про "нездатність України до самостійного управління";

Salon24.pl (Польща): опублікував фейковий блог анонімного автора "MarcinWi», в якому під виглядом "експертного аналізу" підтримано наратив про "розкол" між військовим і політичним керівництвом України;

Réseau International (Франція): популяризує тези про нібито нездатність України самостійно вести бойові дії та "глибокий стратегічний розрив між українським політичним керівництвом і Генеральним штабом".

Також у пропаганді допомагають анонімні Telegram-канали, які видають себе за "інсайдерів" у ЗСУ чи політичному керівництві. Також через координовану хвилю відео в TikTok і YouTube з наративами "Захід більше не підтримує Україну", "нас обманули", "потрібні зміни у владі", а також "час для зміни", "потрібен інший уряд для миру".

Росіяни поширюють матеріали деструктивного характеру з однаковими тезами з підключенням бот-мереж та акаунтів, пов’язаних із проросійськими структурами в Європі та Латинській Америці.

"Ці дії супроводжуються інфільтрацією кремлівських наративів у структури впливу країн-партнерів України, зокрема через організацію публічних "дискусій" на теми легітимності влади, перспектив переговорів без участі України та нібито "втрати довіри" до Києва", - пишуть у розвідці.