Разведка предупредила о попытках Кремля "взорвать" Украину изнутри
Украинская разведка зафиксировала, что Российская Федерация перешла в острую фазу распространения дезинформации относительно Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Как отмечают в разведке, главная цель такой деятельности россиян - ликвидировать украинскую государственность не на поле боя, а в "головах людей". Речь о делегитимизации украинской власти, обесценивании демократических институтов и навязывании внешнего политического сценария с признаками контролируемой капитуляции.
Эту операцию проводят ряд российских спецслужб - ФСБ, СВР, ГУ ГШ, а руководит ими администрация российского диктатора Владимира Путина.
Под видом "миротворческих инициатив" и "аналитического дискурса" украинскому и международному обществу навязывается мысль о:
- якобы потере легитимности украинской властью из-за непроведения выборов во время военного положения;
- потребности во "временной администрации" под эгидой ООН, США, ЕС или даже в "формате четверки" с РФ;
- невозможность заключения Россией мирного соглашения с украинской властью, что, по замыслу врага, должно стать casus belli для изменения политического курса.
Такие нарративы являются не просто дезинформацией, а элементом спецоперации по принуждению Украины к политической капитуляции под видом "мирного урегулирования".
Операция проводится через некоторые западные или "нейтральные" медиа, которые выступают как прокси для российских тезисов.
Среди них:
- Magyar Nemzet, Magyar Hirlap, Pesti Srácok (Венгрия): продвигают идеи о "неспособности Украины к самостоятельному управлению";
- Salon24.pl (Польша): опубликовал фейковый блог анонимного автора "MarcinWi", в котором под видом "экспертного анализа" поддержан нарратив о "расколе" между военным и политическим руководством Украины;
- Réseau International (Франция): популяризирует тезисы о якобы неспособности Украины самостоятельно вести боевые действия и "глубоком стратегическом разрыве между украинским политическим руководством и Генеральным штабом".
Также в пропаганде помогают анонимные Telegram-каналы, которые выдают себя за "инсайдеров" в ВСУ или политическом руководстве. Также через координированную волну видео в TikTok и YouTube с нарративами "Запад больше не поддерживает Украину", "нас обманули", "нужны изменения во власти", а также "время для изменения", "нужно другое правительство для мира".
Россияне распространяют материалы деструктивного характера с одинаковыми тезисами с подключением бот-сетей и аккаунтов, связанных с пророссийскими структурами в Европе и Латинской Америке.
"Эти действия сопровождаются инфильтрацией кремлевских нарративов в структуры влияния стран-партнеров Украины, в частности через организацию публичных "дискуссий" на темы легитимности власти, перспектив переговоров без участия Украины и якобы "потери доверия" к Киеву", - пишут в разведке.
Ранее мы писали о том, что правоохранители задержали российских агентов-поджигателей, действовавших сразу в трех областях Украины.
Кроме этого российскому певцу Ярославу Дронову, более известному под сценическим псевдонимом Shaman, было сообщено о подозрении из-за публичной поддержки и пропаганды полномасштабной войны против Украины.
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