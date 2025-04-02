Разведка предупредила о попытках Кремля "взорвать" Украину изнутри

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Как отмечают в разведке, главная цель такой деятельности россиян - ликвидировать украинскую государственность не на поле боя, а в "головах людей". Речь о делегитимизации украинской власти, обесценивании демократических институтов и навязывании внешнего политического сценария с признаками контролируемой капитуляции.

Эту операцию проводят ряд российских спецслужб - ФСБ, СВР, ГУ ГШ, а руководит ими администрация российского диктатора Владимира Путина.

Под видом "миротворческих инициатив" и "аналитического дискурса" украинскому и международному обществу навязывается мысль о:

якобы потере легитимности украинской властью из-за непроведения выборов во время военного положения;

потребности во "временной администрации" под эгидой ООН, США, ЕС или даже в "формате четверки" с РФ;

невозможность заключения Россией мирного соглашения с украинской властью, что, по замыслу врага, должно стать casus belli для изменения политического курса.

Такие нарративы являются не просто дезинформацией, а элементом спецоперации по принуждению Украины к политической капитуляции под видом "мирного урегулирования".

Операция проводится через некоторые западные или "нейтральные" медиа, которые выступают как прокси для российских тезисов.

Среди них:

Magyar Nemzet, Magyar Hirlap, Pesti Srácok (Венгрия): продвигают идеи о "неспособности Украины к самостоятельному управлению";

Salon24.pl (Польша): опубликовал фейковый блог анонимного автора "MarcinWi", в котором под видом "экспертного анализа" поддержан нарратив о "расколе" между военным и политическим руководством Украины;

Réseau International (Франция): популяризирует тезисы о якобы неспособности Украины самостоятельно вести боевые действия и "глубоком стратегическом разрыве между украинским политическим руководством и Генеральным штабом".

Также в пропаганде помогают анонимные Telegram-каналы, которые выдают себя за "инсайдеров" в ВСУ или политическом руководстве. Также через координированную волну видео в TikTok и YouTube с нарративами "Запад больше не поддерживает Украину", "нас обманули", "нужны изменения во власти", а также "время для изменения", "нужно другое правительство для мира".

Россияне распространяют материалы деструктивного характера с одинаковыми тезисами с подключением бот-сетей и аккаунтов, связанных с пророссийскими структурами в Европе и Латинской Америке.

"Эти действия сопровождаются инфильтрацией кремлевских нарративов в структуры влияния стран-партнеров Украины, в частности через организацию публичных "дискуссий" на темы легитимности власти, перспектив переговоров без участия Украины и якобы "потери доверия" к Киеву", - пишут в разведке.