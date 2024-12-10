Діяли у трьох регіонах України: правоохоронці затримали російських агентів-підпалювачів

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила ще п’ятьох осіб, які діяли на замовлення російських спецслужб та вчиняли підпали військової техніки ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Підпалювачі, завербовані росіянами через Телеграм-канали, здійснювали диверсії у Києві, Закарпатській та Полтавській областях.

Київ У столиці було затримано двох молодиків, 17 і 20 років, які підпалили військовий пікап, що пройшов техогляд після завдань у зоні бойових дій на Донецькому напрямку.

Закарпатська область У Мукачівському районі двоє зловмисників підпалили адмінбудівлю сільської ради, пошкодивши вікна та двері. Також вони намагалися знищити генератор для базової станції мобільного зв’язку. Їх затримали на місці злочину.

Полтавська область Тут 16-річна студентка місцевого коледжу спалила автомобіль військової бригади ЗСУ, завдяки якому військові брали участь у бойових діях на східному напрямку фронту.

"Після виконання замовних підпалів фігуранти сподівалися отримати гроші від своїх російських кураторів, але замість цього одержали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України", - заявили в СБУ.

Усім фігурантам вже було повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу:

Перешкоджання діяльності ЗСУ (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1)

Умисне пошкодження майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194).

Підозрюваним загрожує до 10 років ув’язнення. Зараз вони перебувають під вартою.

Фото: затримання зловмисників (t.me SBUkr)

Нагадаємо, що нещодавно було заарештовано також п’ятьох осіб, які на замовлення російських спецслужб здійснювали підпали військової техніки та державних установ у Київській і Тернопільській областях.