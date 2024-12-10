Діяли у трьох регіонах України: правоохоронці затримали російських агентів-підпалювачів
Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила ще п’ятьох осіб, які діяли на замовлення російських спецслужб та вчиняли підпали військової техніки ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Підпалювачі, завербовані росіянами через Телеграм-канали, здійснювали диверсії у Києві, Закарпатській та Полтавській областях.
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Київ
У столиці було затримано двох молодиків, 17 і 20 років, які підпалили військовий пікап, що пройшов техогляд після завдань у зоні бойових дій на Донецькому напрямку.
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Закарпатська область
У Мукачівському районі двоє зловмисників підпалили адмінбудівлю сільської ради, пошкодивши вікна та двері. Також вони намагалися знищити генератор для базової станції мобільного зв’язку. Їх затримали на місці злочину.
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Полтавська область
Тут 16-річна студентка місцевого коледжу спалила автомобіль військової бригади ЗСУ, завдяки якому військові брали участь у бойових діях на східному напрямку фронту.
"Після виконання замовних підпалів фігуранти сподівалися отримати гроші від своїх російських кураторів, але замість цього одержали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України", - заявили в СБУ.
Усім фігурантам вже було повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу:
- Перешкоджання діяльності ЗСУ (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1)
- Умисне пошкодження майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194).
Підозрюваним загрожує до 10 років ув’язнення. Зараз вони перебувають під вартою.
Фото: затримання зловмисників (t.me SBUkr)
Нагадаємо, що нещодавно було заарештовано також п’ятьох осіб, які на замовлення російських спецслужб здійснювали підпали військової техніки та державних установ у Київській і Тернопільській областях.
Окрім цього, правоохоронці минулого місяця викрили ще двох зрадників, які вчиняли підпали й шпигували для ворога.
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