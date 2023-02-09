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Розвідка Японії припустила, що Китай почав надавати військову допомогу РФ, - ЗМІ

Фото: президент РФ Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпін (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У японській розвідці припустили, що Китай міг розпочати поставки військової допомоги Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське видання Nikkei Asia.

"Схоже, що Китай потихеньку почав надавати військову підтримку Росії", - розповів представник розвідки виданню.

Проте у Японії не повідомили, яку саме військову допомогу Китай надає Росії. Інші країни не повідомляли, що Китай міг розпочати поставки військової допомоги РФ.

У матеріалі додали, що неповноцінність армії РФ викликає занепокоєння у Індії. Ця країна отримує велику кількість військової техніки та іншого озброєння саме у Росії.

Згідно з повідомленням Bloomberg, держави-члени "Великої сімки" обговорюють запровадження санкцій щодо компаній у Китаї, Ірані та Північній Кореї, які постачають Росії військову техніку.

Китай завжди вимагав від своїх фірм суворого дотримання внутрішніх законів та правил, заявив представник міністерства торгівлі, відповідаючи на запитання, чи експортував Китай до Росії навігаційне обладнання, технології встановлення перешкод та деталі для винищувачів.

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