Розвідка Японії припустила, що Китай почав надавати військову допомогу РФ, - ЗМІ

У японській розвідці припустили, що Китай міг розпочати поставки військової допомоги Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське видання Nikkei Asia .

"Схоже, що Китай потихеньку почав надавати військову підтримку Росії", - розповів представник розвідки виданню.

Проте у Японії не повідомили, яку саме військову допомогу Китай надає Росії. Інші країни не повідомляли, що Китай міг розпочати поставки військової допомоги РФ.

У матеріалі додали, що неповноцінність армії РФ викликає занепокоєння у Індії. Ця країна отримує велику кількість військової техніки та іншого озброєння саме у Росії.