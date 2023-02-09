RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Разведка Японии предположила, что Китай начал оказывать военную помощь РФ, - СМИ

Фото: президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В японской разведке предположили, что Китай мог приступить к поставкам военной помощи России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское издание Nikkei Asia.

"Похоже, Китай потихоньку начал оказывать военную поддержку России", - рассказал представитель разведки изданию.

Однако в Японии не сообщили, какую военную помощь Китай оказывает России. Другие страны не сообщали, что Китай мог приступить к поставкам военной помощи РФ.

В материале добавили, что неполноценность армии РФ вызывает беспокойство в Индии. Эта страна получает огромное количество военной техники и другого вооружения конкретно в России.

Согласно сообщению Bloomberg, государства-члены "Большой семерки" обсуждают введение санкций в отношении компаний в Китае, Иране и Северной Корее, поставляющих России военную технику.

Китай всегда требовал от своих фирм строгого соблюдения внутренних законов и правил, заявил представитель министерства торговли, отвечая на вопрос, экспортировал ли Китай в Россию навигационное оборудование, технологии помех и детали для истребителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЯпонияКитайВойна в Украине