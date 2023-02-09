Разведка Японии предположила, что Китай начал оказывать военную помощь РФ, - СМИ

В японской разведке предположили, что Китай мог приступить к поставкам военной помощи России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское издание Nikkei Asia .

"Похоже, Китай потихоньку начал оказывать военную поддержку России", - рассказал представитель разведки изданию.

Однако в Японии не сообщили, какую военную помощь Китай оказывает России. Другие страны не сообщали, что Китай мог приступить к поставкам военной помощи РФ.

В материале добавили, что неполноценность армии РФ вызывает беспокойство в Индии. Эта страна получает огромное количество военной техники и другого вооружения конкретно в России.