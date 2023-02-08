Допомагають війні РФ. G7 обговорює санкції проти компаній з Китаю, КНДР та Ірану, - Bloomberg

Країни "Великої сімки" розглядають можливість запровадження санкцій проти компаній з Китаю, Північної Кореї та Ірану, які можуть надавати Росії товари військового призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Неназвані співрозмовники видання розповіли, що метою країн G7 є узгодження такого пакету санкцій до 24 лютого - річниці повномасштабного вторгнення Росії до України.

При цьому, за словами джерел Bloomberg, ці обмеження все ще перебувають на стадії формування, та дії, які вживатимуть держави "Великої сімки", можуть бути різними.

У виданні додають, що компанії, які можуть бути включені до списку, також перебувають у стадії узгодження.

У Раді національної безпеки США відмовилися надавати виданню будь-яку інформацію щодо цього питання.