Розвідка Південної Кореї підтвердила відступ військ КНДР із Курської області

Війська Північної Кореї відступили з Курської області через значні втрати. Наразі вони не беруть участі у бойових діях.
Це підтвердила розвідка Південної Кореї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News.
Південнокорейська розвідка оприлюднила розвідувальні дані, які підтверджують, що солдати КНДР, які воювали з російськими військами в боях проти України, були відкликані з лінії фронту. Це сталось в середині січня, а ймовірна причина таких дій - великі втрати.
"З середини січня не було жодних ознак того, що північнокорейські війська, розгорнуті в російській Курській області, беруть участь у бойових діях", - заявили в Південній Кореї.
За оцінками, Північна Корея відправила близько 11 000 військовослужбовців на підтримку Росії в її війні проти України. З них, як вважають, 300 були вбиті, а ще близько 2700 поранені, повідомило південнокорейське шпигунське агентство.
За даними Генштабу, нещодавно ракетники й артилеристи Сил оборони вдарили по командному пункту ворожого угруповання військ "Курськ" у місті Рильськ.
У результаті атаки пункт було знищено. Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що внаслідок п'ятничного удару по командному пункту в Рильську Курської області росіяни втратили десятки ключових офіцерів. Причому не тільки своїх, а й північнокорейських.
Також раніше видання NYT писало про те, що північнокорейських солдатів не помічають на фронті вже близько двох тижнів. Тому їх, імовірно, вивели звідти через великі втрати.
Як розповів речник ССО України Олександр Кіндратенко у коментарі РБК-Україна, що Росія відвела північнокорейців із кількох напрямків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.