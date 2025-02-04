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Разведка Южной Кореи подтвердила отступление войск КНДР из Курской области

Иллюстративное фото: разведка Южной Кореи подтвердила отступление войск КНДР из Курской области (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Войска Северной Кореи отступили из Курской области из-за значительных потерь. Сейчас они не участвуют в боевых действиях.

Это подтвердила разведка Южной Кореи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News.

Южнокорейская разведка обнародовала разведывательные данные, подтверждающие, что солдаты КНДР, которые воевали с российскими войсками в боях против Украины, были отозваны с линии фронта. Это произошло в середине января, а вероятная причина таких действий - большие потери.

"С середины января не было никаких признаков того, что северокорейские войска, развернутые в российской Курской области, участвуют в боевых действиях", - заявили в Южной Корее.

По оценкам, Северная Корея отправила около 11 000 военнослужащих в поддержку России в ее войне против Украины. Из них, как полагают, 300 были убиты, а еще около 2700 ранены, сообщило южнокорейское шпионское агентство.

Удар по командному пункту в Курской области

По данным Генштаба, недавно ракетчики и артиллеристы Сил обороны ударили по командному пункту вражеской группировки войск "Курск" в городе Рыльск.

В результате атаки пункт был уничтожен. Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что в результате пятничного удара по командному пункту в Рыльске Курской области россияне потеряли десятки ключевых офицеров. Причем не только своих, но и северокорейских.

Также ранее издание NYT писало о том, что северокорейских солдат не замечают на фронте уже около двух недель. Поэтому их, вероятно, вывели оттуда из-за больших потерь.

Как рассказал представитель ССО Украины Александр Киндратенко в комментарии РБК-Украина, что Россия отвела северокорейцев с нескольких направлений.

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