Розвідка Норвегії вважає Росію найбільшою загрозою для країни

Росія є найбільшою безпековою загрозою для Норвегії. Диктатор Володимир Путін вважає, що його країна перебуває у постійному конфлікті із Заходом.
Про це заявив глава норвезької розвідки Нільс Андреас Стенсьонес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на VG.
Як повідомляє видання, виступаючи на події з темою "Гібридні атаки проти Норвегії: чи ми у стані війни?" Стенсьонес заявив, що не вважає поточне становище таким, що можна прирівняти до воєнного.
"Проте російський президент Володимир Путін вважає, що Росія у постійному конфлікті із Заходом. Росія на цей час є найбільшою загрозою для Норвегії", - сказав він.
Водночас глава розвідки вважає, що Росія не ставить за мету вплинути на цьогорічні вибори у Норвегії.
Нагадаємо, Фінляндія приєдналася до НАТО 4 квітня 2023 року. У країні відкрито заявляють, що Росія є головною загрозою національній безпеці, вдається до гібридного впливу і не відмовиться від агресивної політики.
На тлі нарощування військової активності Росії біля кордонів Фінляндії та Норвегії, США і Фінляндія провели спільні арктичні навчання. Маневри включали бойову підготовку в умовах лісової місцевості та тренування на лижах. Умовним противником у навчаннях вважається саме Росія.
У Гельсінкі вважають, що у Москви є приблизно п’ять років до відновлення спроможностей, які можуть становити пряму загрозу. Водночас у НАТО попереджають: Росія вже розглядає Арктику як стратегічний регіон і може активізувати тиск на Альянс після завершення війни проти України.
У відповідь Норвегія планує збільшити оборонні витрати та розглядає вихід з Оттавської конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін.