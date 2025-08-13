RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Разведка Норвегии считает Россию самой большой угрозой для страны

Фото: разведка Норвегии считает Россию самой большой угрозой для страны (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия является самой большой угрозой безопасности для Норвегии. Диктатор Владимир Путин считает, что его страна находится в постоянном конфликте с Западом.

Об этом заявил глава норвежской разведки Нильс Андреас Стенсьонес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на VG.

Как сообщает издание, выступая на событии с темой "Гибридные атаки против Норвегии: в состоянии ли мы войны?" Стенсьонес заявил, что не считает текущее положение таким, что можно приравнять к военному.

"Однако российский президент Владимир Путин считает, что Россия в постоянном конфликте с Западом. Россия в настоящее время является самой большой угрозой для Норвегии", - сказал он.

В то же время глава разведки считает, что Россия не ставит целью повлиять на нынешние выборы в Норвегии.

 

Россия является угрозой для Финляндии

Напомним, Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года. В стране открыто заявляют, что Россия является главной угрозой национальной безопасности, прибегает к гибридному влиянию и не откажется от агрессивной политики.

На фоне наращивания военной активности России у границ Финляндии и Норвегии, США и Финляндия провели совместные арктические учения. Маневры включали боевую подготовку в условиях лесной местности и тренировки на лыжах. Условным противником в учениях считается именно Россия.

В Хельсинки считают, что у Москвы есть примерно пять лет до восстановления возможностей, которые могут представлять прямую угрозу. В то же время в НАТО предупреждают: Россия уже рассматривает Арктику как стратегический регион и может активизировать давление на Альянс после завершения войны против Украины.

В ответ Норвегия планирует увеличить оборонные расходы и рассматривает выход из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНорвегия