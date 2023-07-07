Розвідка Німеччини прослуховувала розмову Пригожина і Лукашенка під час бунту в РФ, - ЗМІ

Німецька розвідка була поінформована про спробу бунту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в Росії краще, ніж про це було відомо раніше. Вона навіть прослуховувала його розмову з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування німецьких WDR і NDR .

Зазначається, що вона прослуховувала розмови між Пригожним і Лукашенком. Німецька служба зовнішньої розвідки дізналася про цю розмову з власних джерел.

Офіційна позиція розвідки

"Служба розвідки зазвичай не коментує публічно питання, що стосуються будь-яких висновків або діяльності розвідки", - сказав представник.

Критика розвідки

Нещодавно розвідка Німеччини опинилася під тиском після того, як ЗМІ повідомили, що служба проінформувала Федеральний уряд про спробу державного перевороту в Росії тільки в суботу - в той час, коли він уже йшов повним ходом.

Потім громадська критика знову посилилася щодо канцлера Німеччини Олафа Шольца. Його запитали, чи вірні повідомлення ЗМІ, згідно з якими німецька секретна служба дуже пізно поінформувала уряд про бунт ПВК "Вагнера".

За словами Шольца, служби не знали про це заздалегідь. Тоді вони б повідомили про те, що можна за цим спостерігати.

"Кріт" у лавах розвідки

Ще минулого року розвідка була досить добре поінформована про внутрішню роботу російської групи "Вагнера".

Служба зовнішньої розвідки, мабуть, зламала внутрішні комунікації найманців і старанно їх читала. Але потім співробітник розвідки Карстен Л. видав операцію з прослуховування телефонних розмов російським спецслужбам.

У так званій "справі про крота" йому незабаром висунуть звинувачення в державній зраді.

Переворот Пригожина

24 червня ватажок ПВК "Вагнера" звинуватив російські війська в тому, що вони вдарили по тилових таборах його найманців. Після цього він зі своїми найманцями вирушив штурмувати Москву. За день вони взяли під контроль Ростов, а до Москви не дійшли 200 км.

Проте заколот швидко закінчився після переговорів Пригожина із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Після цього Пригожина та частину його найманців вирішили відправити до Білорусі.