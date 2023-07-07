Розвідка Німеччини прослуховувала розмову Пригожина і Лукашенка під час бунту в РФ, - ЗМІ
Німецька розвідка була поінформована про спробу бунту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в Росії краще, ніж про це було відомо раніше. Вона навіть прослуховувала його розмову з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування німецьких WDR і NDR.
Зазначається, що вона прослуховувала розмови між Пригожним і Лукашенком. Німецька служба зовнішньої розвідки дізналася про цю розмову з власних джерел.
Офіційна позиція розвідки
"Служба розвідки зазвичай не коментує публічно питання, що стосуються будь-яких висновків або діяльності розвідки", - сказав представник.
Критика розвідки
Нещодавно розвідка Німеччини опинилася під тиском після того, як ЗМІ повідомили, що служба проінформувала Федеральний уряд про спробу державного перевороту в Росії тільки в суботу - в той час, коли він уже йшов повним ходом.
Потім громадська критика знову посилилася щодо канцлера Німеччини Олафа Шольца. Його запитали, чи вірні повідомлення ЗМІ, згідно з якими німецька секретна служба дуже пізно поінформувала уряд про бунт ПВК "Вагнера".
За словами Шольца, служби не знали про це заздалегідь. Тоді вони б повідомили про те, що можна за цим спостерігати.
"Кріт" у лавах розвідки
Ще минулого року розвідка була досить добре поінформована про внутрішню роботу російської групи "Вагнера".
Служба зовнішньої розвідки, мабуть, зламала внутрішні комунікації найманців і старанно їх читала. Але потім співробітник розвідки Карстен Л. видав операцію з прослуховування телефонних розмов російським спецслужбам.
У так званій "справі про крота" йому незабаром висунуть звинувачення в державній зраді.
Переворот Пригожина
24 червня ватажок ПВК "Вагнера" звинуватив російські війська в тому, що вони вдарили по тилових таборах його найманців. Після цього він зі своїми найманцями вирушив штурмувати Москву. За день вони взяли під контроль Ростов, а до Москви не дійшли 200 км.
Проте заколот швидко закінчився після переговорів Пригожина із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Після цього Пригожина та частину його найманців вирішили відправити до Білорусі.
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