Разведка Германии прослушивала разговор Пригожина и Лукашенко во время бунта в РФ, - СМИ

Немецкая разведка была проинформирована о попытке бунта главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в России лучше, чем об этом было известно ранее. Она даже прослушивала его разговор с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование немецких WDR и NDR .

Отмечается, что она прослушивала разговоры между Пригожным и Лукашенко. Немецкая служба внешней разведки узнала об этом разговоре из собственных источников.

Официальная позиция разведки

"Служба разведки обычно не комментирует публично вопросы, касающиеся каких-либо выводов или деятельности разведки", - сказал представитель.

Критика разведки

Недавно разведка Германии оказалась под давлением после того, как СМИ сообщили, что служба проинформировала Федеральное правительство о попытке государственного переворота в России только в субботу - в то время, когда он уже шел полным ходом.

Затем общественная критика снова усилилась в отношении канцлера Германии Олафа Шольца. Его спросили, верны ли сообщения СМИ, согласно которым немецкая секретная служба слишком поздно проинформировала правительство о бунте ЧВК "Вагнера".

По словам Шольца, службы не знали об этом заранее. Тогда они бы сообщили о том, что можно за этим наблюдать.

"Крот" в рядах разведки

Еще в прошлом году разведка была достаточно хорошо осведомлена о внутренней работе российской группы "Вагнера".

Служба внешней разведки, видимо, взломала внутренние коммуникации наемников и старательно их читала. Но потом сотрудник разведки Карстен Л. выдал операцию по прослушиванию телефонных разговоров российским спецслужбам.

По так называемому "делу о кроте" ему вскоре предъявят обвинение в государственной измене.

Переворот Пригожина

24 июня главарь ЧВК "Вагнера" обвинил российские войска в том, что они ударили по тыловым лагерям его наемников. После этого он со своими наемниками отправился штурмовать Москву. За день они взяли под контроль "Ростов", а до Москвы не дошли 200 км.

Однако мятеж быстро закончился после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. После этого Пригожин и часть его наемников решили отправить в Беларусь.