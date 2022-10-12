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Розвідка про масовані удари по Україні: навіть в Росії їх вважають безглуздими

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Україна, Середа 12 жовтня 2022 15:00
Розвідка про масовані удари по Україні: навіть в Росії їх вважають безглуздими Фото: у розвідці вважають, що навіть в РФ масовані удари по Україні вважають безглуздими (УНІАН)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Частина військових Росії, ймовірно, визнає, що масові ракетні удари по Україні безглузді. Проте РФ може продовжити ракетний терор.

Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов у коментарі для матеріалу РБК-Україна "Кремлівський глухий кут. Як Росія "змінює тактику" у війні і що говорять на Заході".

"У самій Росії багато військових вважають абсолютно безглуздими масовані ракетні удари, тому що це просто марна трата тих самих запасів ракетних озброєнь з високою точністю. Нагадаємо, що понад 60% було нашою ППО знищено", - заявив Юсов.

За його словами, Росія у своїх конвульсіях, можливо, повторюватиме масові ракетні атаки та вигадуватиме нові теракти, оскільки мобілізованих та "заліза" у неї достатньо.

Юсов наголосив, що стратегічно Кремль давно програв. Західні країни сформували коаліцію проти РФ та підтримують Україну.

"Ми зараз бачимо в живому режимі, наскільки посилюється згуртування навколо України та мобілізація самого українського суспільства та нашої коаліції - це реакція США, Британії, Німеччини, Франції. Всього цивілізованого світу. І будь-які розмови Росії щодо визнання статусу окупованих територій виглядають шалено і безглуздо. Усі бачать, що ми маємо справу з терористами та маніяками", - зазначив Юсов.

Нагадаємо, що сьогодні у Брюсселі проходить чергова зустріч з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Генсек НАТО на відкритті заявив, що пріоритетом військової допомоги Україні стане посилення ППО.

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Пріоритетом військової допомоги Україні стане посилення ППО, - генсек НАТО
Пріоритетом військової допомоги Україні стане посилення ППО, - генсек НАТО
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Кремлівський глухий кут. Як Росія "змінює тактику" у війні і що говорять на Заході
Юлія Акимовакоресподент Кремлівський глухий кут. Як Росія "змінює тактику" у війні і що говорять на Заході