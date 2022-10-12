Разведка о массированных ударах по Украине: даже в России их считают бессмысленными

Часть военных России, вероятно, признает, что массовые ракетные удары по Украине бессмысленны. Однако РФ может продолжить ракетный террор.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в комментарии для материала РБК-Украина "Кремлевский тупик. Как Россия "меняет тактику" в войне и что говорят на Западе" .

"В самой России многие военные считают совершенно бессмысленными массированные ракетные удары, потому что это просто бесполезная трата тех же запасов ракетных вооружений с высокой точностью. Напомним, что более 60% было нашей ПВО уничтожено", - заявил Юсов.

По его словам, Россия в своих конвульсиях, возможно, будет повторять массовые ракетные атаки и придумывать новые теракты, поскольку мобилизованных и "железа" у нее достаточно.

Юсов подчеркнул, что стратегически Кремль давно проиграл. Западные страны сформировали коалицию против РФ и поддерживают Украину.

"Мы сейчас видим в живом режиме, насколько усиливается сплочение вокруг Украины и мобилизация самого украинского общества и нашей коалиции - это реакция США, Британии, Германии, Франции. Всего цивилизованного мира. И любые разговоры России о признании статуса оккупированных территорий выглядят безумно и бессмысленно. Все видят, что мы имеем дело с террористами и маньяками", - отметил Юсов.