Розвідка Ізраїлю попередила про новий план замаху Ірану на Трампа - WSJ

Що саме розкрив Ізраїль

За словами обізнаних джерел, Ізраїль передав США нові розвіддані, які, за їхніми словами, свідчать про свіжий план Ірану вбити президента Трампа.

Іран роками відкрито обіцяв помститися Трампу за вбивство Касема Сулеймані - високопоставленого генерала Корпусу вартових ісламської революції, ліквідованого під час першого президентського терміну Трампа.

Посольство Ізраїлю у Вашингтоні відмовилось коментувати ситуацію. Представництво Ірану при ООН не відповіло на запит про коментар.

Що сказав сам Трамп

У середу в Анкарі Трамп натякнув на загрози своєму життю, спілкуючись із журналістами.

"Вони хочуть усунути лідера США - мене. Я в кожному списку. Я бачив сьогодні вранці - я в кожному їхньому списку. І досі мені, мабуть, трохи щастило, але це, можливо, не триватиме довго", - заявив президент.

На похороні вбитого верховного лідера Ірану Алі Хаменеї присутні скандували заклики до смерті Трампа, розгорнувши банер із написом "Ми вб'ємо Трампа".