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Разведка Израиля предупредила о новом плане покушения Ирана на Трампа - WSJ

05:47 10.07.2026 Пт
2 мин
Сам президент на этой неделе намекнул, что находится во всех подобных списках
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Израиль поделился с США разведданными о новом плане Ирана по убийству президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Что именно раскрыл Израиль

По словам осведомленных источников, Израиль передал США новые разведданные, которые, по их словам, свидетельствуют о свежем плане Ирана убить президента Трампа.

Иран годами открыто обещал отомстить Трампу за убийство Касема Сулеймани - высокопоставленного генерала Корпуса стражей исламской революции, ликвидированного во время первого президентского срока Трампа.

Посольство Израиля в Вашингтоне отказалось комментировать ситуацию. Представительство Ирана при ООН не ответило на запрос о комментарии.

Что сказал сам Трамп

В среду в Анкаре Трамп намекнул на угрозы своей жизни, общаясь с журналистами.

"Они хотят устранить лидера США - меня. Я в каждом списке. Я видел сегодня утром - я в каждом их списке. До сих пор мне, пожалуй, немного везло, но это, возможно, не продлится долго", - заявил президент.

На похоронах убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи скандировали призывы к смерти Трампа, развернув баннер с надписью "Мы убьем Трампа".

Напомним, попытки покушения на президента США в последнее время предпринимаются регулярно. Новейший случай касался группы из восьми человек, обвиненных в подготовке теракта именно на день рождения Трампа - они планировали атаковать толпу дронами и снайперами во время UFC-шоу возле Белого дома.

Еще раньше, 25 апреля, во время ужина президента с журналистами задержали вооруженного человека – тогда раздались выстрелы. А в феврале 2026 года суд назначил пожизненное заключение мужчине, который еще в сентябре 2024 пытался застрелить Трампа на поле для гольфа во Флориде.

Одним из самых громких остается и покушение во время митинга в Батлере, когда пуля прошла в считанные сантиметры от главы президента и задела ухо.

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Соединенные Штаты АмерикиИзраильИранДональд Трамп