Розвідка Британії розкрила втрати військових КНДР на фронті в Україні: рахунок на тисячі

За останніми даними британської розвідки, війська Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР), найімовірніше, понесли понад 6 тисячні втрати у наступальних бойових операціях проти українських військ у Курській області Росії.

Зазначимо, що, згідно з цими даними, загальна кількість втрат становить понад половину від приблизно 11000 військовослужбовців КНДР, яких спочатку було розгорнуто у Курській області.

Згідно з відкритими джерелами, КНДР згодом розгорнула обмежену кількість додаткових військ у Курську. Значні втрати в КНДР майже напевно були пов'язані переважно з масштабними нападами з високим рівнем виснаження піхотинців.

Як повідомила розвідка, 4 червня 2025 року секретар Ради безпеки Росії та колишній міністр оборони Сергій Шойгу відвідав КНДР для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином. Це стало його другою зустріччю з північнокорейським лідером менш ніж за три місяці.

Шойгу, на думку розвідки Британії, був ключовим співрозмовником з КНДР щодо підтримки Північною Кореєю незаконного вторгнення Росії в Україну