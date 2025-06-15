Розвідка Британії розкрила втрати військових КНДР на фронті в Україні: рахунок на тисячі

Бойові дії у Курській області призвели до втрат понад 6000 військових КНДР, які воюють на боці Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великої Британії в Х (Twitter).
За останніми даними британської розвідки, війська Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР), найімовірніше, понесли понад 6 тисячні втрати у наступальних бойових операціях проти українських військ у Курській області Росії.
Зазначимо, що, згідно з цими даними, загальна кількість втрат становить понад половину від приблизно 11000 військовослужбовців КНДР, яких спочатку було розгорнуто у Курській області.
Згідно з відкритими джерелами, КНДР згодом розгорнула обмежену кількість додаткових військ у Курську. Значні втрати в КНДР майже напевно були пов'язані переважно з масштабними нападами з високим рівнем виснаження піхотинців.
Як повідомила розвідка, 4 червня 2025 року секретар Ради безпеки Росії та колишній міністр оборони Сергій Шойгу відвідав КНДР для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином. Це стало його другою зустріччю з північнокорейським лідером менш ніж за три місяці.
Шойгу, на думку розвідки Британії, був ключовим співрозмовником з КНДР щодо підтримки Північною Кореєю незаконного вторгнення Росії в Україну
Нагадаємо, що операція Сил оборони України в Курській області була розпочата 6 серпня 2024 року і триває вже десятий місяць.
Восени минулого року російські війська намагалися провести наступ у Курській області, проте, як зазначають західні ЗМІ, він провалився.
Перші повідомлення про те, що Росія збирається залучити на війну з Україною солдатів із Північної Кореї, з'явилися ще в жовтні, а вже у грудні було відомо, що перші батальйони з військовими з КНДР перекинуто в Курську область на допомогу російській армії.
На початку цього року українським військовим навіть вдалось взяти двох північнокорейських військових в полон.
РБК-Україна писало, про те, як відбувалося захоплення перших північнокорейських солдатів на Курщині та що говорять про війну самі корейці.
Зазначимо, що останніми місяцями росіяни провели кілька активних спроб витіснити українські сили з регіону. Тому ЗСУ були змушені відійти на більш вигідні позиції. У зв'язку з цим, Україна також втратила контроль над російським містом Суджа.
Зауважимо, що, за даними Генерального штабу України, втрати армії Росії на Курському напрямку станом на квітень цього року сягнули понад 60 тисяч осіб.
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