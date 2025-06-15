Разведка Британии раскрыла потери военных КНДР на фронте в Украине: счет на тысячи

Боевые действия в Курской области привели к потерям более 6000 военных КНДР, которые воюют на стороне Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Х (Twitter).
По последним данным британской разведки, войска Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), скорее всего, понесли более 6 тысяч потерь в наступательных боевых операциях против украинских войск в Курской области России.
Отметим, что, согласно этим данным, общее количество потерь составляет более половины от примерно 11000 военнослужащих КНДР, которые изначально были развернуты в Курской области.
Согласно открытым источникам, КНДР впоследствии развернула ограниченное количество дополнительных войск в Курске. Значительные потери в КНДР почти наверняка были связаны преимущественно с масштабными нападениями с высоким уровнем истощения пехотинцев.
Как сообщила разведка, 4 июня 2025 года секретарь Совета безопасности России и бывший министр обороны Сергей Шойгу посетил КНДР для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Это стало его второй встречей с северокорейским лидером менее чем за три месяца.
Шойгу, по мнению разведки Британии, был ключевым собеседником с КНДР относительно поддержки Северной Кореей незаконного вторжения России в Украину
Напомним, что операция Сил обороны Украины в Курской области была начата 6 августа 2024 года и продолжается уже десятый месяц.
Осенью прошлого года российские войска пытались провести наступление в Курской области, однако, как отмечают западные СМИ, оно провалилось.
Первые сообщения о том, что Россия собирается привлечь на войну с Украиной солдат из Северной Кореи, появились еще в октябре, а уже в декабре было известно, что первые батальоны с военными из КНДР переброшены в Курскую область на помощь российской армии.
В начале этого года украинским военным даже удалось взять двух северокорейских военных в плен.
РБК-Украина писало, о том, как происходил захват первых северокорейских солдат на Курщине и что говорят о войне сами корейцы.
Отметим, что в последние месяцы россияне провели несколько активных попыток вытеснить украинские силы из региона. Поэтому ВСУ были вынуждены отойти на более выгодные позиции. В связи с этим, Украина также потеряла контроль над российским городом Суджа.
Заметим, что, по данным Генерального штаба Украины, потери армии России на Курском направлении по состоянию на апрель этого года достигли более 60 тысяч человек.
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