Розвідка Британії: РФ розгорнула більше сил у Курській області після раптового наступу

Операція України у Курській області

Українські війська розпочали наступ у Курській області 6 серпня. ЗСУ просунулися у прикордонних районах Росії та взяли під контроль щонайменше 82 населені пункти.

При цьому була інформація, що росіяни стягують у Курську область додаткові сили, щоб стримати наступ України. Українські військові повідомляють, що РФ перекидає з деяких напрямків сили, але йдеться про резерви та тилові підрозділи.

Нагадаємо, у Курській області спецпризначенці СБУ взяли у полоні за один раз 102 російських солдатів. Серед полонених військові 488-го гвардійського мотострілецького полку та кадирівці з підрозділу "Ахмат".

Детальніше про те, як операція України у Курській області може змусити РФ прискорити обмін полоненими - дізнайтеся у нашому матеріалі.

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