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Разведка Британии: РФ развернула больше сил в Курской области после внезапного наступления

Фото: РФ развернула больше сил в Курской области после наступления ВСУ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия развернула в Курской области больше сил после неожиданного наступления Украины. Вероятно, РФ перетянула войска из других направлений фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter (X).

Как отмечается в сводке, с 6 августа украинские войска продвинулись в Курской области вглубь на 10-25 километров, а фронт составляет 40 километров.

В Минобороны Британии отмечают, что, несмотря на то, что Россия установила оборонные линии и имела пограничные силы в Курской области, ее войска не были готовы ответить на штурмовые силы нескольких батальонов.

"После начальной неразберихи и дезорганизации российские силы развернули большие силы в регионе, в том числе, вероятно, из других мест вдоль линии столкновения", - говорится в сводке.

Британская разведка заявляет, что россияне также начали строить дополнительные оборонные позиции, пытаясь воспрепятствовать наступлению Сил обороны Украины.

 

Операция Украины в Курской области

Украинские войска начали наступление в Курской области 6 августа. ВСУ продвинулись в приграничных районах России и взяли под контроль не менее 82 населенных пунктов.

При этом была информация, что россияне стягивают в Курскую область дополнительные силы, чтобы сдержать наступление Украины. Украинские военные сообщают, что РФ перекидывает из некоторых направлений силы, но речь идет о резервах и тыловых подразделениях.

Напомним, в Курской области спецназовцы СБУ взяли в плену за один раз 102 российских солдат. Среди пленных военные 488-го гвардейского мотострелкового полка и кадыровцы из подразделения "Ахмат".

Детальнее о том, как операция Украины в Курской области может заставить РФ ускорить обмен пленными - узнайте в нашем материале.

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