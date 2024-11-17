Розвідка Британії проаналізувала нові спроби штурмів росіян біля Куп'янська

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).

Британська розвідка зазначає, що на південь від Куп'янська російські війська вийшли до річки Оскіл, розірвавши українські логістичні лінії на східному березі річки.

Російське угруповання на південь від Куп'янська розширюється. РФ намагається посилити тиск на українські сили в цьому районі.

Жителів Куп'янська та прилеглих районів вже евакуювали. За попередніми оцінками, у цьому регіоні залишилося близько 4 тисяч цивільних. До повномасштабної війни там мешкало 27 тисяч осіб.

Британська розвідка нагадує, що Куп'янськ має важливе значення, оскільки є транспортним вузлом і логістичним центром. Українці відновили контроль над Куп'янськом у вересні 2022 року.