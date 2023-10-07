Розвідка Британії підтвердила атаку дронів на Сочі, де знаходиться резиденція Путіна

Дрони атакували чорноморський курорт Сочі вдруге за два тижні. Це місто тісно пов'язане з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Ізраїля у Twitter.

Британська розвідка підтверджує, що 1 жовтня 2023 року дрони атакували Сочі. За інформацією ЗМІ, в аеропорту було пошкоджено місце посадки вертольота.

Також 20 вересня попередня атака дронів спричинила велику пожежу на нафтосховищі поблизу аеропорту. Це був перший зафіксований удар по Сочі після вторгнення Росії в Україну.

"Сочі є популярним місцем відпочинку, яке тісно пов’язане з президентом Росії Володимиром Путіним, і служить літньою базою для багатьох представників російської еліти", - зазначає розвідка.

Британські розвідники наголошують, що удари по Сочі є прикладом того, що війна безпосередньо впливає на росіян, які знаходяться далеко від українського кордону.

Удари по Сочі

У Сочі знаходиться секретна резиденція російського диктатора Володимира Путіна. Дача розташована на гірському курорті "Красная поляна".

У вересня поблизу резиденції Путіна у Сочі спалахнула масштабна пожежа. На початку жовтня у Сочі помітили безпілотники. У мережі повідомляли, що атаковано аеропорт у Сочі, пошкоджено місце посадки вертольота.