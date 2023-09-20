Метою була резиденція Путіна? З'явилися подробиці пожежі в російському Сочі

Пожежа резервуара в російському Сочі , що сталася 20 вересня, ймовірно, через атаку дрона, могла і не бути його справжньою метою. БПЛА впав приблизно за 25 км від офіційної резиденції російського диктатора Володимира Путіна.

Попри те, що представники російської влади не називали причину ранкової пожежі в Сочі, внаслідок якої спалахнув резервуар з паливом на нафтобазі "Роснафти", місцеві Telegram-канали опублікували фото уламків БПЛА, який, нібито, атакував резервуар. Зокрема, за даними Baza, судячи з відео, перед вибухом було чутно характерний звук дрону.

При цьому, як зазначає "Агентство. Новости", місце падіння дрону знаходиться приблизно за 25 км від офіційного російського президента Володимира Путіна "Бочаров Ручей".

Як пише "Проект", у резиденції "Бочаров Ручей" побудована копія кабінету Путіна з підмосковної резиденції "Ново-Огарево".

"Рок дронів" над резиденціями Путіна

На початку вересня невідомий безпілотник нібито збили біля резиденції російського диктатора Володимира Путіна у Тверській області. Тоді дрон нібито знищили над селом Завидове у Тверській області. Населений пункт розташований біля села Козлове, в районі якого знаходиться державна резиденція "Русь" глави Кремля.

Наприкінці травня дрон уже падав недалеко від підмосковної резиденції Путіна в Ново-Огарьовому і біля будинку голови Міноборони РФ Сергія Шойгу. Ще раніше, на початку травня, БПЛА вибухнула над Сенатським палацом Кремля, де розташований кремлівський кабінет Путіна.