Розвідка Британії: будівництво Україною оборонних позицій зменшить можливості росіян

Нагадаємо, РБК-Україна нещодавно писало про те, що інженерні війська Сил підтримки будують фортифікації 24 години на добу 7 днів на тиждень. Як відзначав спікера ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, укріплень під час війни багато не буває. Але вони не можуть стати аналогом стіни у серіалі "Гра престолів".

За словами заступника Міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, роботи з будівництва ліній оборони ведуться прискореними темпами, Але найбільшою проблемою є ворожі безпілотники.

Тим часом на Авдіївському напрямку фортифікаційні споруди наразі будують на другому рубежі.

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