Разведка Британии: строительство Украиной оборонных позиций уменьшит возможности россиян

Напомним, РБК-Украина недавно писало о том, что инженерные войска Сил поддержки строят фортификации 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Как отмечал спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой, укреплений во время войны много не бывает. Но они не могут стать аналогом стены в сериале "Игра престолов".

По словам заместителя Министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, работы по строительству линий обороны ведутся ускоренными темпами, но наибольшей проблемой являются вражеские беспилотники.

Тем временем на Авдеевском направлении фортификационные сооружения строят на втором рубеже.

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