Розвіддані зі США є, проблема лише в попередженні про повітряну тривогу, - "Флеш"

Розвідувальні дані від американських партнерів продовжують надходити, а проблема стосується виключно компонента повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю з радником президента Сергієм Бескрестновим ("Флешем") на BBC.
Радник президента розповів, що були людські втрати, оскільки не вистачило часу попередити громадян про удари балістичними ракетами.
За його словами, американська розвідувальна інформація залишається неповною та непослідовною, а США не дали чіткого пояснення проблеми.
"Це виглядає дуже дивно. Іноді ми отримуємо цю інформацію до атаки, іноді - ні. Наприклад, минулої ночі ми її отримали, але за одну хвилину до атаки", - зазначив радник.
Водночас, за словами Бескрестнова, інша співпраця зі США триває.
"Розвіддані продовжують надходити, а проблема стосується виключно компонента повітряної тривоги", - сказав він.
Радник також розповів, що Україна має власні радіолокаційні дані, які дають певне обмежене попередження про наближення атак. Щодо збігу в часі проблем із розвідданими та обмежень у використанні Starlink Бескрестнов сказав, що, ймовірно, це навмисний крок для тиску на Україну.
"Ймовірно, це США намагаються сказати нам: давайте поговоримо, ведіть переговори з Росією, ви маєте знайти компроміс", - заявив він.
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Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за даними The Washington Post, американська розвідка попередила посольство України у Вашингтоні: нові удари по енергетиці РФ означатимуть повну зупинку обміну розвідданими. Видання зазначало, що саме ці погрози спричинили плутанину навколо розвідки.
Пізніше Зеленський заявив, що США відновили обмін розвідданими після того, як він був заблокований на "певний період часу". Водночас президент не розкрив додаткових подробиць, а лише додав, що наступного тижня може відбутися нова зустріч із командою Трампа щодо завершення війни.