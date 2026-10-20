Розвіддані зі США є, проблема лише в попередженні про повітряну тривогу, - "Флеш"

Що сказав Бескрестнов

Радник президента розповів, що були людські втрати, оскільки не вистачило часу попередити громадян про удари балістичними ракетами.

За його словами, американська розвідувальна інформація залишається неповною та непослідовною, а США не дали чіткого пояснення проблеми.

"Це виглядає дуже дивно. Іноді ми отримуємо цю інформацію до атаки, іноді - ні. Наприклад, минулої ночі ми її отримали, але за одну хвилину до атаки", - зазначив радник.

Водночас, за словами Бескрестнова, інша співпраця зі США триває.

"Розвіддані продовжують надходити, а проблема стосується виключно компонента повітряної тривоги", - сказав він.

Радник також розповів, що Україна має власні радіолокаційні дані, які дають певне обмежене попередження про наближення атак. Щодо збігу в часі проблем із розвідданими та обмежень у використанні Starlink Бескрестнов сказав, що, ймовірно, це навмисний крок для тиску на Україну.

"Ймовірно, це США намагаються сказати нам: давайте поговоримо, ведіть переговори з Росією, ви маєте знайти компроміс", - заявив він.

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