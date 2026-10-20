Разведданные из США есть, проблема только в предупреждении о воздушной тревоге, - "Флэш"

Что сказал Бескрестнов

Советник президента рассказал, что были человеческие потери, поскольку не хватило времени предупредить граждан об ударах баллистических ракет.

По его словам, американская разведывательная информация остается неполной и непоследовательной, а США не дали ясного объяснения проблемы.

"Это выглядит очень странно. Иногда мы получаем эту информацию к атаке, иногда нет. Например, минувшей ночью мы ее получили, но за одну минуту до атаки", - отметил советник.

В то же время, по словам Бескрестнова, другое сотрудничество с США продолжается.

"Разведанные продолжают поступать, а проблема касается исключительно компонента воздушной тревоги", - сказал он.

Советник также рассказал, что у Украины есть собственные радиолокационные данные, которые дают определенное ограниченное предупреждение о приближении атак. Относительно совпадения проблем с разведданными и ограничений в использовании Starlink Бескрестнов сказал, что, вероятно, это умышленный шаг для давления на Украину.

"Вероятно, это США пытаются сказать нам: давайте поговорим, ведите переговоры с Россией, вы должны найти компромисс", - заявил он.

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