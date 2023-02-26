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Розвіддані США допомогли українським силам у боях, - глава ЦРУ

Фото: Вільям Бернс, голова ЦРУ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Надані ЦРУ розвіддані допомогли Збройним силам України вести бойові дії проти Росії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS, про це заявив голова ЦРУ Вільяма Бернса.

За його словами, надані розвідкою дані покликані "допомогти президенту України Володимиру Зеленському захистити його країну".

"Президент Байден попросив мене поїхати до Києва, щоб викласти президенту Зеленському останні розвідувальні дані, з яких випливає, що президент РФ Володимир Путін планував блискавичний удар із білоруського кордону, щоб захопити Київ", - сказав Бернс.

Раніше директор ЦРУ Білл Бернс повідомив, що обмін розвідданими з союзниками щодо НАТО був критично важливим для утримання коаліції на підтримку України.

Нагадаємо, про те, як США підтримують Україну і скільки триватиме ця допомога, - у матеріалі РБК-Україна.

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