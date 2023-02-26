RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Разведданные США помогли украинским силам в боях, - глава ЦРУ

Фото: Уильям Бернс, глава ЦРУ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Предоставленные ЦРУ разведданные помогли Вооруженным силам Украины вести боевые действия против России.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS, об этом заявил глава ЦРУ Уильяма Бернса.

По его словам, предоставленные разведкой данные призваны "помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому защитить его страну".

"Президент Байден попросил меня поехать в Киев, чтобы изложить президенту Зеленскому последние разведывательные данные, из которых следует, что президент РФ Владимир Путин планировал молниеносный удар с белорусской границы, чтобы захватить Киев", - сказал Бернс.

Ранее директор ЦРУ Билл Бернс сообщил, что обмен разведданными с союзниками по НАТО был критически важен для удержания коалиции в поддержку Украины.

Напомним, о том, как США поддерживают Украину и сколько будет продолжаться эта помощь, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЦРУСоединенные Штаты Америки