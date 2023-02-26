Разведданные США помогли украинским силам в боях, - глава ЦРУ

Предоставленные ЦРУ разведданные помогли Вооруженным силам Украины вести боевые действия против России.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS, об этом заявил глава ЦРУ Уильяма Бернса.
По его словам, предоставленные разведкой данные призваны "помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому защитить его страну".
"Президент Байден попросил меня поехать в Киев, чтобы изложить президенту Зеленскому последние разведывательные данные, из которых следует, что президент РФ Владимир Путин планировал молниеносный удар с белорусской границы, чтобы захватить Киев", - сказал Бернс.
Ранее директор ЦРУ Билл Бернс сообщил, что обмен разведданными с союзниками по НАТО был критически важен для удержания коалиции в поддержку Украины.
Напомним, о том, как США поддерживают Украину и сколько будет продолжаться эта помощь, - в материале РБК-Украина.
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