Цемент коаліції. Глава ЦРУ розповів про роль обміну даних розвідок у підтримці України
Директор ЦРУ Білл Бернс повідомив, що обмін розвідданими з союзниками по НАТО був критично важливим для утримання коаліції на підтримку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами Бернса, обмін розвідданими, це корисна співпраця, завдяки якій США могли багато чому навчитись в їхніх партнерів з НАТО.
"Ми також багато чому вчимося в українців - я вважаю, це був суттєвий цемент у коаліції, яку організував президент США Джо Байден", - сказав директор ЦРУ
Він також зазначив, що США приділяють особливу увагу обміну зі своїми партнерами "дуже швидким і систематичним способом".
"Це постійний щоденний виклик - мати можливість якомога наполегливіше працювати в розвідувальному товаристві США разом з Верховним головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі та нашими партнерами в Європі, щоб переконатися, що у нас є найчіткіша інформація. можлива в альянсі", - додав Бернс.
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Нагадаємо, про те, як США підтримують Україну і скільки триватиме ця допомога, - у матеріалі РБК-Україна.
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