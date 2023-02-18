Цемент коаліції. Глава ЦРУ розповів про роль обміну даних розвідок у підтримці України

Директор ЦРУ Білл Бернс повідомив, що обмін розвідданими з союзниками по НАТО був критично важливим для утримання коаліції на підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами Бернса, обмін розвідданими, це корисна співпраця, завдяки якій США могли багато чому навчитись в їхніх партнерів з НАТО.

"М и також багато чому вчимося в українців - я вважаю, це був суттєвий цемент у коаліції, яку організував президент США Джо Байден", - сказав директор ЦРУ

Він також зазначив, що США приділяють особливу увагу обміну зі своїми партнерами "дуже швидким і систематичним способом".

"Це постійний щоденний виклик - мати можливість якомога наполегливіше працювати в розвідувальному товаристві США разом з Верховним головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі та нашими партнерами в Європі, щоб переконатися, що у нас є найчіткіша інформація. можлива в альянсі", - додав Бернс.