Розвернули додому. Чехія не пустила росіянку та білоруску на турнір WTA

Уряд Чехії схвалив постанову, яка забороняє спортсменам із Білорусі та Росії брати участь у змаганнях на чеській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Поліція не дозволила російській тенісистці в'їхати до Чехії напередодні турніру WTA Prague Open.

Чемпіонат стартує в понеділок. Очікувалося, що кілька російських і білоруських спортсменів, включно з Євгенією Родіной з Росії та Олександрою Саснович з Білорусі, змагатимуться як нейтральні гравці, без будь-якого національного прапора або символу. Водночас нова постанова уряду, дозволила поліції відкликати візи цим спортсменам.

За словами директора турніру Мирослава Малого, у четвер поліція не впустила до Чехії одну зі спортсменок. Організатори турніру, зі свого боку, повідомили іншим спортсменам із Росії та Білорусі про те, що вони можуть не приїжджати на змагання.

"Керівництво турніру повністю поважає поточну позицію державної влади. Ми не очікуємо, що в цій ситуації жоден гравець із російським або білоруським громадянством не візьме участі в турнірі", - зазначив Малий.