ua en ru
Пт, 28 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Розвернули додому. Чехія не пустила росіянку та білоруску на турнір WTA

Новость на русском →
П'ятниця 28 липня 2023 17:04
Розвернули додому. Чехія не пустила росіянку та білоруску на турнір WTA Фото: Чехія не пустила росіянок та білорусок на турнір WTA (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Чехії схвалив постанову, яка забороняє спортсменам із Білорусі та Росії брати участь у змаганнях на чеській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Поліція не дозволила російській тенісистці в'їхати до Чехії напередодні турніру WTA Prague Open.

Чемпіонат стартує в понеділок. Очікувалося, що кілька російських і білоруських спортсменів, включно з Євгенією Родіной з Росії та Олександрою Саснович з Білорусі, змагатимуться як нейтральні гравці, без будь-якого національного прапора або символу. Водночас нова постанова уряду, дозволила поліції відкликати візи цим спортсменам.

За словами директора турніру Мирослава Малого, у четвер поліція не впустила до Чехії одну зі спортсменок. Організатори турніру, зі свого боку, повідомили іншим спортсменам із Росії та Білорусі про те, що вони можуть не приїжджати на змагання.

"Керівництво турніру повністю поважає поточну позицію державної влади. Ми не очікуємо, що в цій ситуації жоден гравець із російським або білоруським громадянством не візьме участі в турнірі", - зазначив Малий.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про випадок, коли до Польщі не впустили російську тенісистку та колишню другу ракетку світу Віру Звонарьову.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь Чехія
NEWS
Після звільнення Ткаченка. Кабмін призначив в.о. голови Мінкульту
Після звільнення Ткаченка. Кабмін призначив в.о. голови Мінкульту
DAILY
Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків