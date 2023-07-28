Развернули домой. Чехия не пустила россиянку и белоруску на турнир WTA

Полиция не позволила российской теннисистке въехать в Чехию накануне турнира WTA Prague Open.

Чемпионат стартует в понедельник. Ожидалось, что несколько российских и белорусских спортсменов, включая Евгению Родину из России и Александру Саснович из Беларуси, будут соревноваться как нейтральные игроки, без какого-либо национального флага или символа. В то же время новое постановление правительства, позволило полиции отозвать визы этим спортсменам.

По словам директора турнира Мирослава Малого, в четверг полиция не впустила в Чехию одну из спортсменок. Организаторы турнира, со своей стороны, сообщили остальным спортсменам из России и Беларуси о том, что они могут не приезжать на соревнования.

"Руководство турнира полностью уважает текущую позицию государственных властей. Мы не ожидаем, что в этой ситуации ни один игрок с российским или белорусским гражданством не примет участия в турнире", - отметил Малый.