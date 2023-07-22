Російську тенісистку не пустили до Польщі. Вона публічно дякувала Путіну

Польські прикордонники не пустили до своєї країни російську тенісистку та колишню другу ракетку світу Віру Звонарьову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства внутрішніх справ Польщі.

Звонарьова мала брати участь у турнірі Poland Open 23 липня, однак вона не змогла переткнути кордон, адже перебуває у списку осіб, перебування яких на території Польщі є небажаним.

Зазначається, що тенісистка намагалася в'їхати в Польщу, використовуючи візу, видану Францією, коли летіла з Белграда до Варшави.

Після прильоту з Сербії Звонарьова залишилася в транзитній зоні варшавського аеропорту імені Шопена і після 12:00 за місцевим часом 22 липня вилетіла до Чорногорії, бо польські прикордонники не впустили її з міркувань державної безпеки та охорони громадського порядку.

"Польща послідовно виступає проти режимів Путіна і Лукашенка, відмовляючи у в'їзді до нашої країни особам, які підтримують дії Росії та Білорусі", – йдеться у заяві.

Зауважимо, що у 2014 році Звонарьова подякувала російському диктатору Володимиру Путіну в соцмережах за "звернення до всіх народів і публічне пояснення позиції" з приводу окупації російськими загарбниками українського Криму.

Нагадаємо, нещодавно норвезька тенісистка Ульрікке Ейкері попросила вибачення за виступ на Вімблдонському турнірі 2023 року в дуеті з росіянкою Олександрою Пановою та запевнила в підтримці України та українців.

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