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Для розв’язання проблеми боргів в енергетиці Мінфін має виконати розпорядження уряду, - експерт

Середа 15 листопада 2023 16:37
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Для розв’язання проблеми боргів в енергетиці Мінфін має виконати розпорядження уряду, - експерт Фото: Кабінет міністрів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Міністерство фінансів має вирішити проблему взаємних боргів на енергоринку, що вже перевищили 60 млрд грн, бо вони ставлять під загрозу нормальне проходження опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook написав економічного експерта Бориса Кушнірука.

"Змушений констатувати, що хоч вже середина листопада, а проблема взаємних боргів на енергоринку розміром понад 60 млрд (гривень, - ред.) не просунулося далі розмов. Хоча від її розв’язання напряму залежить те, наскільки успішно Україна зможе пройти цей опалювальний сезон", - написав він.

Кушнірук додав, що "Енергоатом" завдяки успішній ремонтній кампанії вийшов на чіткий графік розрахунків з "Гарантованим покупцем" по послузі із забезпечення доступних цін на електроенергію для населення. Компанія на 100% здійснює поточні виплати та закриває борги минулих періодів.

"Єдина частина боргу, яку компанія об’єктивно не може виплатити - це близько 17 млрд грн, що накопичилися у 2022 році через окупацію Запорізької АЕС, яка давала "Енергоатому" 40% доходів. Проте я нагадаю, що Кабмін своєю постановою №483 зобов’язав Міністерство фінансів визначити джерела фінансування та порядок компенсації учасникам ринку, на яких покладено ПСО. Тому у Мінфіні зобов’язані виконати постанову уряду, щоб розв’язати проблему боргів на енергоринку", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Енергоатом" закликав Мінфін визначити джерела покриття витрат на підтримку тарифу для населення.

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Міністерство фінансів України
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