Для решения проблемы долгов в энергетике Минфин должен выполнить распоряжение Кабмина, - эксперт

Министерство финансов должно решить проблему взаимных долгов на энергорынке, которые уже превысили 60 млрд грн, потому что они ставят под угрозу нормальное прохождение отопительного сезона.

"Вынужден констатировать, что хоть уже середина ноября, а проблема взаимных долгов на энергорынке размером более 60 млрд (гривен, - ред.) не продвинулась дальше разговоров. Хотя от ее решения напрямую зависит то, насколько успешно Украина сможет пройти этот отопительный сезон", - написал он.

Кушнирук добавил, что "Энергоатом" благодаря успешной ремонтной кампании вышел на четкий график расчетов с "Гарантированным покупателем" по услуге по обеспечению доступных цен на электроэнергию для населения. Компания на 100% производит текущие выплаты и закрывает долги прошлых периодов.

"Единственная часть долга, которую компания объективно не может выплатить – это около 17 млрд грн, накопившихся в 2022 году из-за оккупации Запорожской АЭС, которая давала "Энергоатому" 40% доходов. Однако я напомню, что Кабмин своим постановлением №483 обязал Министерство финансов определить источники финансирования и порядок компенсации участникам рынка, на которых возложено ПСО. Поэтому в Минфине обязаны выполнить постановление правительства, чтобы решить проблему долгов на энергорынке", - отметил он.

Напомним, ранее "Энергоатом" призвал Минфин определить источники покрытия расходов на поддержку тарифа для населения.