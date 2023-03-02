Розуміють, що ЗСУ не зупиняться. Росія направила строковиків укріплювати захист в Криму

Російські окупанти усвідомлюють, що ЗСУ не мають наміру зупинятись на правому березі Дніпра й просуватимуться далі. Направили строковиків для посилення захисту Криму.

Про це заявила речник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, пише РБК-Україна з посиланням на Military Media Center .

"Росіяни усвідомлювали, що Сили оборони України не зупиняться на правому березі річки Дніпро, вони будуть просуватися і далі. Облаштування більш глибоких рубежів оборони – це продовження роботи, яку вони вже почали на самому початку облаштування на лівому березі", - пояснила Гуменюк.

За словами речника Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня, Росія скерувала зусилля у бік Криму, підтягнула туди додаткові інженерні підрозділи зі складу строковиків із Челябінської області, які допомагають окупантам рити там окопи.