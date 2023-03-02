Понимают, что ВСУ не остановятся. Россия направила срочников укреплять защиту в Крыму

Российские оккупанты осознают, что ВСУ не намерены останавливаться на правом берегу Днепра и будут продвигаться дальше. Направили срочников для усиления защиты Крыма.

Об этом заявила представитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, пишет РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center .

"Россияне осознавали, что Силы обороны Украины не остановятся на правом берегу реки Днепр, они будут продвигаться и дальше. Обустройство более глубоких рубежей обороны - это продолжение работы, которую они уже начали в самом начале обустройства на левом берегу", - пояснила Гуменюк.

По словам представителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга, Россия направила усилия в сторону Крыма, подтянула туда дополнительные инженерные подразделения из состава срочников из Челябинской области, которые помогают оккупантам рыть там окопы.