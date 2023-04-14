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Розуміють, що війна закінчиться поразкою. Подоляк про скасування парадів до 9 травня в Росії

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська влада починає розуміти що у війні проти України її чекає програш. Саме тому у РФ оголосили про скасування зазвичай гучних військових парадів, присвячених Дню Перемоги 9 травня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу.

"Можливо їм потрібно провести ходу безсмертного полку, але взяти справжні обличчя. Таких втрат, які вони зазнали на цій війні, думаю вони не очікували", - заявив він.

За словами Подоляка, наразі Росія є повністю закритою країною. Там проходить тотальна мобілізація та повне обмеження прав. Окрім цього влада країни приступила до істеричного пошуку озброєння - Росія усвідомлює, що повністю перебуває у війні.

"Це повністю зламало психіку цих людей. Росіяни нарешті зрозуміли, що небезпека буде лише масштабуватись і стосуватиметься кожного з них. У них буде небагато варіантів: потрапити в концентраційний табір всередині Росії, або стати мобілізованим і, фактично, взяти білет в одну сторону", - наголосив Подоляк.

Водночас самі росіяни що війна закінчиться поразкою їх країни й потім доведеться фізично і юридично відповідати усім.

Нагадаємо, керівники низки регіонів Росії, що межують з Україною, а також окупованого Криму оголосили про відміну зазвичай гучних військових парадів, присвячених Дню Перемоги 9 травня.

При цьому в Курській та Білгородській областях Росії вирішили не проводити парад на 9 травня, щоб не "спровокувати супротивника".

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