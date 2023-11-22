Розуміє лише мову сили. РФ за останні шість тижнів втратила 36 тисяч солдатів, - Умєров

У вступному слові Умєров заявив, що Сили оборони, навіть при відсутності потужного флоту, витіснили російські військові кораблі з Чорного моря й поступово відновлюють свободу мореплавства.

"Росія точно не планує зупинятися сама. Єдина мова, яку може зрозуміти Москва, - це сила. І ми добре вивчили цю мову", - заявив міністр й додав, що лише з часу останньої зустрічі у рамках формату "Рамштайн" - шість тижнів тому - ворог втратив майже 36 тисяч солдатів.

Як відзначив Умєров, зброя, яку надали партнери Україні, а саме HIMARS, ракети Stormshadow, SCALP, ATACMS та інше, змінили ситуацію на фронті. Подальший розвиток коаліцій спроможностей, зокрема щодо артилерії, бронетехніки, авіації й розмінування - допоможуть захистити мільйони невинних життів.

"Наші люди чекають на можливість повернутися додому. Відбудувати свої оселі. Возз’єднатися зі своїми родинами", - додав Умєров.

17-а зустріч у форматі "Рамштайн"

Сьогодні відбулось нове засідання у форматі "Рамштайн". Їх відкрив міністр оборони США Ллойд Остін, який головує в контактній групі. В центрі уваги були посилення української протиповітряної оборони (ППО) та допомога військам на фронті. Зокрема після засідання Німеччина оновила список військової допомоги, яку поставила Україні.

Про усі подробиці сьогоднішнього засідання можна прочитати за посиланням.