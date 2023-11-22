UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Розуміє лише мову сили. РФ за останні шість тижнів втратила 36 тисяч солдатів, - Умєров

Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація розуміє лише мову сили. За останні шість тижнів ворог втратив близько 36 тисяч військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Рустема Умєрова на відкритті 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

У вступному слові Умєров заявив, що Сили оборони, навіть при відсутності потужного флоту, витіснили російські військові кораблі з Чорного моря й поступово відновлюють свободу мореплавства.

"Росія точно не планує зупинятися сама. Єдина мова, яку може зрозуміти Москва, - це сила. І ми добре вивчили цю мову", - заявив міністр й додав, що лише з часу останньої зустрічі у рамках формату "Рамштайн" - шість тижнів тому - ворог втратив майже 36 тисяч солдатів.  

Як відзначив Умєров, зброя, яку надали партнери Україні, а саме HIMARS, ракети Stormshadow, SCALP, ATACMS та інше, змінили ситуацію на фронті. Подальший розвиток коаліцій спроможностей, зокрема щодо артилерії, бронетехніки, авіації й розмінування - допоможуть захистити мільйони невинних життів. 

"Наші люди чекають на можливість повернутися додому. Відбудувати свої оселі. Возз’єднатися зі своїми родинами", - додав Умєров. 

17-а зустріч у форматі "Рамштайн" 

Сьогодні відбулось нове засідання у форматі "Рамштайн". Їх відкрив міністр оборони США Ллойд Остін, який головує в контактній групі. В центрі уваги були посилення української протиповітряної оборони (ППО) та допомога військам на фронті. Зокрема після засідання Німеччина оновила список військової допомоги, яку поставила Україні. 

Про усі подробиці сьогоднішнього засідання можна прочитати за посиланням

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніЗустріч Рамштайн