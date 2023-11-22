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Понимает только язык силы. РФ за последние шесть недель потеряла 36 тысяч солдат, - Умеров

Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация понимает только язык силы. За последние шесть недель враг потерял около 36 тысяч военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Рустема Умерова на открытии 17-й встречи Контактной группы по обороне Украины.

Во вступительном слове Умеров заявил, что Силы обороны, даже при отсутствии мощного флота, вытеснили российские военные корабли из Черного моря и постепенно восстанавливают свободу мореплавания.

"Россия точно не планирует останавливаться сама. Единственный язык, который может понять Москва, - это сила. И мы хорошо выучили этот язык", - заявил министр и добавил, что только со времени последней встречи в рамках формата "Рамштайн" - шесть недель назад - враг потерял почти 36 тысяч солдат.  

Как отметил Умеров, оружие, которое предоставили партнеры Украине, а именно HIMARS, ракеты Stormshadow, SCALP, ATACMS и прочее, изменили ситуацию на фронте. Дальнейшее развитие коалиций возможностей, в частности по артиллерии, бронетехнике, авиации и разминированию - помогут защитить миллионы невинных жизней. 

"Наши люди ждут возможности вернуться домой. Отстроить свои дома. Воссоединиться со своими семьями", - добавил Умеров.

17-я встреча в формате "Рамштайн"

Сегодня состоялось новое заседание в формате "Раммштайн". Их открыл председательствующий в контактной группе министр обороны США Ллойд Остин. В центре внимания были усиление украинской противовоздушной обороны (ПВО) и помощь войскам на фронте. В частности, после заседания Германия обновила список военной помощи, которую поставила Украине.

Обо всех подробностях сегодняшнего заседания можно прочитать по ссылке.

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Война в УкраинеВстреча Рамштайн