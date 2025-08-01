Розтрата 1 млрд гривень на продуктах для ЗСУ: викрито екс-посадовця Міноборони

Деталі справи

За даними розслідування, ексочільник одного з департаментів Міноборони у березні-грудні 2022 року уклав договір з приватною компанією щодо закупівлі оптових партій харчових продуктів та їх постачання для ЗСУ.

При цьому вартість самої продукції була штучно завищена на 41%, а ціна на організацію її постачання зросла на 221%.

Посадовець, не погодивши контракт із профільними підрозділами оборонного відомства і не перевіривши розрахунки, фактично допустив розтрату коштів у особливо великих розмірах. Судово-економічна експертиза підтвердила втрати державного бюджету.

Що загрожує

Фігуранту вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу, а розслідування щодо інших причетних триває.