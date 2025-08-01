Растрата 1 млрд гривен на продуктах для ВСУ: разоблачен экс-чиновник Минобороны

Детали дела

По данным расследования, экс-глава одного из департаментов Минобороны в марте-декабре 2022 года заключил договор с частной компанией по закупке оптовых партий пищевых продуктов и их поставки для ВСУ.

При этом стоимость самой продукции была искусственно завышена на 41%, а цена на организацию ее поставки выросла на 221%.

Чиновник, не согласовав контракт с профильными подразделениями оборонного ведомства и не проверив расчеты, фактически допустил растрату средств в особо крупных размерах. Судебно-экономическая экспертиза подтвердила потери государственного бюджета.

Что грозит

Фигуранту уже сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, а расследование в отношении других причастных продолжается.