Розстрілювали авто із цивільними у Гостомелі. П'ятьом окупантам повідомлено про підозру

Прокуратура повідомила про підозру п'ятьом військовим РФ, які у лютому розстріляли десяток автомобілів із цивільними у Гостомелі (Київська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Слідство встановило, що 25 лютого військові зведеного загону підрозділів Росгвардії з Кемеровської області, а також загону мобільного особливого призначення Красноярським краєм, не виконавши бойове завдання із захоплення Києва, відступили і зайняли позиції в Гостомелі.

Під час свого перебування на Київщині військові протягом понад шість годин розстрілювали цивільні автомобілі з мирними жителями, які намагалися виїхати із зони бойових дій.

Внаслідок обстрілів загинули п'ятеро людей, ще шестеро отримали поранення.

"Під час слідства встановлено 11 потерпілих та 41 свідок, призначено 57 експертиз, проведено 9 слідчих експериментів. Крім того, правоохоронці отримали відео з камер, розташованих поряд з місцем злочину, а також відеозапис свідка жахливих подій", - розповіли в ОГП.

Слідчі ідентифікували п'ятьох військовослужбовців РФ - це командир підрозділу ОМОН РФ по Красноярському краю, його заступник і військовослужбовець з числа командного складу управління Росгвардії по Красноярському краю, які віддавали злочинні накази стріляти по цивільних, а також двоє військовослужбовців ОМОН і Росгвардії.

Їм заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, пов'язаному з умисним убивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).