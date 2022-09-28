Расстреливали авто с гражданскими в Гостомеле. Пятерым оккупантам сообщено о подозрении

Прокуратура сообщила о подозрении пятерым военным РФ, которые в феврале расстреляли десяток автомобилей с гражданскими в Гостомеле (Киевская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Следствие установило, что 25 февраля военные сводного отряда подразделений Росгвардии из Кемеровской области, а также отряда мобильного особого назначения по Красноярскому краю, не выполнив боевую задачу по захвату Киева, отступили и заняли позиции в Гостомеле.

Во время своего пребывания в Киевской области военные на протяжении более шести часов расстреливали гражданские автомобили с мирными жителями, которые пытались выехать из зоны боевых действий.

В результате обстрелов погибли пять человек, еще шестеро получили ранения.

"В ходе следствия установлено 11 потерпевших и 41 свидетель, назначено 57 экспертиз, проведено 9 следственных экспериментов. Кроме того, правоохранители получили видео с камер, расположенных рядом с местом преступления, а также видеозапись свидетеля ужасающих событий", - рассказали в ОГП.

Следователи идентифицировали пятерых военнослужащих РФ - это командир подразделения ОМОН РФ по Красноярскому краю, его заместитель и военнослужащий из числа командного состава управления Росгвардии по Красноярскому краю, которые отдавали преступные приказы стрелять по гражданским, а также двое военнослужащих ОМОН и Росгвардии.

Им заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины).